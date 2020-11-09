***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.11.2020 12:11
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.11.2020
Genel Kurul Tarihi 16.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2020 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması
3 - Gölcük Fabrika Binası Satışı ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu kapatılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME (16.12.2
13:291.222
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 30,28
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.226
En Düşük
1.211
13:298,1091
En Yüksek
|Değişim
|: -4,81%
|| -0,4102
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,0693
13:299,6405
En Yüksek
|Değişim
|: -4,80%
|| -0,4859
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,5904
13:29511,11
En Yüksek
|Değişim
|: -4,43%
|| -23,72
|Açılış
|: 511,11
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
508,26
BIST En Aktif Hisseler13:29
|MARTI
|2,64
|16.690.582
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.743.904
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|659.541
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|82.090
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.960.867
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|238.796.947
|% -16,11
|
|EUYO
|8,46
|897.437
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|MEGAP
|12,22
|3.898.616
|% -8,87
|
|SANFM
|13,98
|2.588.210
|% -5,73
|
|GARAN
|7,39
|2.241.044.589
|% 5,87
|
|PETKM
|4,37
|686.772.014
|% 1,86
|
|AKBNK
|5,30
|660.625.609
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,43
|503.297.976
|% 4,29
|
|ODAS
|3,66
|471.756.244
|% 1,67
|
|GARAN
|7,39
|2.241.044.589
|% 5,87
|
|YKBNK
|2,43
|503.297.976
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,51
|238.796.947
|% -16,11
|
|PETKM
|4,37
|686.772.014
|% 1,86
|
|ODAS
|3,66
|471.756.244
|% 1,67
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1013
|8,1091
|% -4,81
|
|Euro
|9,6241
|9,6405
|% -4,80
|
|Sterlin
|10,6336
|10,6869
|% -4,82
|
|Frank
|8,9770
|9,0311
|% -4,78
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% -4,74
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|6,00
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-23,26
|
|Cumhuriyet
|3.407
|3.459
|-153,00
|
|Tam
|3.391
|3.478
|-152,66
|
|Yarım
|1.639
|1.683
|-73,84
|
|Çeyrek
|822
|841
|-36,93
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|-0,28
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,86
|