Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.11.2020 12:11
GÜNCEL HABERLER



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.11.2020
Genel Kurul Tarihi 16.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2020 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması
3 - Gölcük Fabrika Binası Satışı ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu kapatılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME (16.12.2



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:291.222
Değişim :  2,54% |  30,28
Açılış :  1.214  
Önceki Kapanış :  1.192  
En Yüksek
1.226 En Düşük
1.211
BIST En Aktif Hisseler13:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARTI 2,64 16.690.582 % 10,00  
ACSEL 18,37 18.743.904 % 10,00  
DIRIT 3,30 659.541 % 10,00  
PKENT 767,20 82.090 % 9,99  
TKURU 294,20 3.960.867 % 9,98  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Dolar 8,1013 8,1091 % -4,81  
Euro 9,6241 9,6405 % -4,80  
Sterlin 10,6336 10,6869 % -4,82  
Frank 8,9770 9,0311 % -4,78  
Riyal 2,1573 2,1681 % -4,74  
daha fazla
13:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.958 1.959 6,00  
Altın Gr. 512 512 -23,26  
Cumhuriyet 3.407 3.459 -153,00  
Tam 3.391 3.478 -152,66  
Yarım 1.639 1.683 -73,84  
Çeyrek 822 841 -36,93  
Gümüş.Ons 25,75 25,79 0,17  
Gümüş Gr. 6,73 6,74 -0,28  
B. Petrol 40,31 40,31 0,86  
Seans Raporu 13:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru