***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 09.11.2020Genel Kurul Tarihi 16.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi2 - 2020 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması3 - Gölcük Fabrika Binası Satışı ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu kapatılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2020 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 VEKALETNAME (16.12.2