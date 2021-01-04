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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.01.2021 14:06



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 09.11.2020
Genel Kurul Tarihi 16.12.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2020 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması
3 - Gölcük Fabrika Binası Satışı ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu kapatılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2020 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2020 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 VEKALETNAME (16.12.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren Olaganüstü Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.



Gennel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.01.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Gk Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 04.01.2021 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896637


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SEKFK 7,04 32.432.609 % 10,00  
NIBAS 57,20 25.222.120 % 10,00  
CASA 116,60 1.474.563 % 10,00  
ISKUR 418.000,00 418.000 % 10,00  
UFUK 14,74 313.918 % 10,00  
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Riyal 1,9581 1,9680 % -0,83  
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Altın Ons 1.940 1.941 44,64  
Altın Gr. 460 460 6,70  
Cumhuriyet 3.048 3.094 45,00  
Tam 3.034 3.111 44,50  
Yarım 1.466 1.505 21,52  
Çeyrek 736 752 10,76  
Gümüş.Ons 27,50 27,55 1,19  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,21  
B. Petrol 52,15 52,15 0,35  
Seans Raporu 16:51
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