***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili Hk,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 09.11.2020Genel Kurul Tarihi 16.12.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Merkez Mah. Ayşıl Sok. No.60 Arnavutköy/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış, yoklama, toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi2 - 2020 Yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin genel kurul onayına sunulması3 - Gölcük Fabrika Binası Satışı ve Kalkınma Bankası Kredi Borcu kapatılması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Olağanüstü Genel Kurul Gündemi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2020 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 VEKALETNAME (16.12.2020).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Alınan Kararları içeren Olaganüstü Genel Kurulu toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.Gennel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 04.01.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Gk Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının tescili İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünce 04.01.2021 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896637BIST