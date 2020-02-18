***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
18.02.2020 09:02
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Küçükköy Vd
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 Yılı 4.Dönem Geçici Beyannamenin verilmesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulan Gelir Tablomuz ekli pdf dosyasında sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819794
BIST
09:55120.451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -340,43
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
120.451
09:556,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0161
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0632
En Düşük
6,0411
09:556,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0172
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5684
En Düşük
6,5466
09:55308,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,60
|Açılış
|: 308,95
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
309,02
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|HALKS
|2,75
|83.960
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,80
|158
|% 10,00
|
|SANEL
|4,15
|13.903
|% 9,21
|
|MRSHL
|55,45
|201.949
|% 6,94
|
|MMCAS
|1,04
|12
|% 5,05
|
|HUBVC
|31,68
|1.889.934
|% -19,96
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|THYAO
|15,22
|8.626.239
|% -0,46
|
|GSRAY
|3,49
|6.638.388
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,83
|5.349.255
|% -0,35
|
|ODAS
|2,36
|4.919.002
|% 0,00
|
|TSKB
|1,36
|4.210.865
|% 0,00
|
|TSKB
|1,36
|4.210.865
|% 0,00
|
|ODAS
|2,36
|4.919.002
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,27
|2.429.634
|% 1,60
|
|GSRAY
|3,49
|6.638.388
|% 1,16
|
|YKBNK
|2,83
|5.349.255
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8466
|7,8859
|% 0,13
|
|Frank
|6,1563
|6,1934
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6110
|1,6191
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.585
|1.586
|4,44
|
|Altın Gr.
|309
|309
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
|
|B. Petrol
|57,09
|57,09
|-0,58
|