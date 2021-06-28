***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 31.05.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.06.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 0 0B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 0 0Ek AçıklamalarAvrupa Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, UFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarda 82.126,00-TL net dönem karı elde edilmesine karşılık yasal kayıtlarda 4.535.455,96-TL net dönem zararı yazılması sebebiyle kar dağıtımı yapılmaması hususunun genel kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 30.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 88.687,69Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi %5 kanuni yedek akçe ile kar payı ayrıldıktan sonra, kalan kısmının %10'u A grubu pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmak üzere ayrılır.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 3.405.012 -1.263.274,284. Vergiler ( - ) -427.064 05. Net Dönem Kârı 2.977.948 -1.263.274,286. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -3.316.540 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu