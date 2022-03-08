***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2022 13:48
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılması ve süresinin uzatılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden 37.250.000 TL'ye artırılması ve artırılan 7.250.000 TL sermayeyi temsil eden payların 6.350.000 TL nominal değerli kısmının Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye ve 900.000 TL nominal değerli kısmının Ramazan Burak TELLİ'ye olan nakit borçların ödenmesini teminen muaccel alacakları karşılığında Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen 5,98 TL baz fiyatla 26.01.2022 tarihinde tahsisli olarak satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi bu doğrultuda 37.250.000 TL'ye yükselmiştir. Sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin "SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine, Bununla birlikte Şirketimizin 07.12.2021 tarih ve 2021/24 sayılı kayıtlı sermaye tavanının güncellenmesi ve süresinin uzatılmasına ilişkin kararının aşağıdaki şekilde güncellenmesine - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 – 2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2022 tarih ve 2021/24 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022 – 2026 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine,
Esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Bu kapsamda esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 08.03.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 AVHOL Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008160
BIST