***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2022 11:27
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili Hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.06.2022
Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Avhol Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037384
BIST
13:012.510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,33
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.503
13:0117,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:0118,1340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1249
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:011.014,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 9,81
|Açılış
|: 1.014,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler12:59
|TETMT
|243,40
|8.863.941
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.280.504
|% 9,93
|
|RTALB
|15,94
|78.059.079
|% 7,78
|
|YGGYO
|19,94
|2.877.140
|% 7,67
|
|MARTI
|1,50
|280.125.963
|% 7,14
|
|TSGYO
|4,45
|3.342.684
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.438.385
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|ISGYO
|12,13
|153.973.364
|% -5,75
|
|GARFA
|14,73
|1.618.045
|% -3,79
|
|THYAO
|46,84
|1.279.831.324
|% -0,04
|
|EREGL
|30,34
|837.013.646
|% -0,26
|
|SISE
|22,00
|787.140.014
|% 0,27
|
|SASA
|44,44
|713.694.804
|% -0,27
|
|ASELS
|23,34
|412.131.050
|% 0,26
|
|MARTI
|1,50
|280.125.963
|% 7,14
|
|TSKB
|2,17
|194.603.239
|% -1,36
|
|ISCTR
|4,68
|322.181.473
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,59
|296.798.329
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,43
|74.517.953
|% 3,62
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2795
|17,2899
|% 0,15
|
|Euro
|18,1168
|18,1317
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,8272
|20,9317
|% 0,82
|
|Frank
|17,2637
|17,3677
|% 0,52
|
|Riyal
|4,5928
|4,6159
|% 0,08
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.826
|17,08
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|9,28
|
|Cumhuriyet
|6.745
|6.847
|31,00
|
|Tam
|6.733
|6.832
|44,00
|
|Yarım
|3.305
|3.341
|21,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.670
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|0,22
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,24
|