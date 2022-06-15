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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.06.2022 11:27
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili Hk,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 14.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.06.2022

Ek Açıklamalar
Kayıtlı Sermaye Tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Avhol Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037384


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