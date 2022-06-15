***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Olağan Genel Kurul Tescili Hk,Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 08.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 07.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 14.03.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.05.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 15.06.2022Ek AçıklamalarKayıtlı Sermaye Tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2022 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Avhol Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037384BIST