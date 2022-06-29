***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiTıp Merkeziİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkeziİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29.06.2022İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)3,20Kira Bedeli ve KoşullarıAylık net 306.000TL +KDV olup, Temmuz-2022 – Temmuz-2023 dönemi toplam 3.672.000,00.-TL+KDV bedel ile müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık tefe tüfe oranında arttırılacağı hususunda mutabık kalınmıştır.Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1,64Karşı TarafSaphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKiracıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/06/2022Kira Süresi5+5 YılÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKarşı taraf ilişkili taraf olmadığından piyasa fiyatı üzerinden kiralama yapılmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 29.06.2022 tarih ve 2022/02 sayılı yönetim kurulu kararı ileŞirketimiz %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş. ile Ares Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. arasında imzalanan Tıp Merkezi kira sözleşmesinin karşılıklı olarak 30.06.2022 tarihi itibariyle iptal edilmesine,Şirketimiz %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin Sahibi Olduğu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi'nin aktifinde bulunan demirbaşlarıyla birlikte işletilmesi için aylık net 306.000,00.-TL+KDV olup, Temmuz-2022 – Temmuz-2023 dönemi toplam 3.672.000,00.-TL+KDV bedel ile Saphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi'ne kiraya verilmesine, müteakip kira dönemlerinde kira bedelinin yıllık tefe tüfe oranında artış yapılmasına, kiralama süresinin 5+5 yıl olmasına, Şirketimiz ve %100 bağlı ortaklığı Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş.'nin sahip olduğu Tıp merkezinin işletmesinden doğacak bütün giderlerin Saphiredent Ağız ve Diş Sağlığı Limited Şirketi 'ne yansıtılmasına, karar vermiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039974BIST