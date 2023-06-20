***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.06.2023 15:44
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20 Haziran 2023 tarihli ve 17985 sayılı yazısına istinaden Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160443
BIST
'
16:295.238
En Düşük
|Değişim
|: -0,59%
|| -31,21
|Açılış
|: 5.265
|
|Önceki Kapanış
|: 5.269
|
5.224
En Yüksek
5.316
16:2923,5692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 23,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3300
|
23,6630
En Düşük
23,4650
16:2925,7273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0257
|Açılış
|: 25,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,4500
|
25,9031
En Düşük
25,5612
16:291.469,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,73
|Açılış
|: 1.469,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480,86
|
1.486,51
En Düşük
1.467,81
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AYCES
|147,40
|107.705.175
|% 10,00
|
|DAGHL
|11,99
|14.551.390
|% 10,00
|
|INGRM
|708,00
|40.619.934
|% 9,99
|
|FORTE
|19,50
|387.916.203
|% 9,98
|
|IDEAS
|31,96
|30.786.000
|% 9,98
|
|YAPRK
|72,45
|324.790.124
|% -10,00
|
|BMSTL
|60,30
|156.133.016
|% -9,93
|
|SRVGY
|205,00
|100.661.097
|% -9,77
|
|PASEU
|33,10
|2.687.388.531
|% -9,51
|
|IHAAS
|113,30
|38.296.585
|% -9,43
|
|THYAO
|171,20
|5.008.730.066
|% -1,61
|
|YKBNK
|12,42
|3.741.781.068
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,87
|3.034.639.165
|% 1,94
|
|PASEU
|33,10
|2.687.388.531
|% -9,51
|
|SASA
|53,35
|2.038.593.276
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,65
|679.678.915
|% -1,92
|
|PASEU
|33,10
|2.687.388.531
|% -9,51
|
|ODAS
|6,45
|499.153.765
|% -3,44
|
|KOZAL
|20,28
|1.059.250.399
|% -1,74
|
|ALBRK
|2,75
|114.919.382
|% -1,08
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5659
|23,5717
|% -0,01
|
|Euro
|25,7221
|25,7316
|% -0,08
|
|Sterlin
|29,9103
|30,0603
|% -0,65
|
|Frank
|26,1256
|26,2829
|% -0,49
|
|Riyal
|6,2651
|6,2965
|% -0,18
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|-9,93
|
|Altın Gr.
|1.472
|1.473
|-8,10
|
|Cumhuriyet
|9.697
|9.843
|-17,00
|
|Tam
|9.638
|9.883
|-42,28
|
|Yarım
|4.723
|4.793
|-43,00
|
|Çeyrek
|2.361
|2.397
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,37
|23,39
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|17,82
|17,84
|-0,37
|
|B. Petrol
|76,06
|76,06
|-0,05
|
Seans Raporu
16:27
daha fazla
-
16:41PSGYO
Yüzde -8.82 oranında düşüşle 6.20 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 775, 447 adet işlem
-
16:40ESCAR
Yüzde -6.18 oranında düşüşle 81.15 lira fiyatla işlem gören hissede 356, 032 adet işlem
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 45 kaybederek (% -0.79 ) 4, 711
-
16:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, LUKSK, AYCES, AVHOL, SONME, FORTE, VAKFN, INGRM, BURCE, VKFYO
-
16:39
BURVA, EGPRO, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında