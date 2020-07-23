***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 16:20
Şirketimizin 23.07.2020 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı ile
Aksaray Göz Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi ruhsatının %100 bağlı ortaklığımız olan Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından KDV Hariç 5.000.000 TL'ye satın alınmasına, söz konusu alıma ilişkin ödeme bedelinin 1.000.000 TL'sinin peşin olarak, kalan tutarının tamamının ise ruhsat devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılmasına, Tıp merkezi ruhsatı alımı ve kurulumu için gerekli olan finansmanın hakim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861396
BIST
17:42119.017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 937,26
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:426,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 6,8920
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|Önceki Kapanış
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6,8526
En Düşük
6,8309
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En Yüksek
|Değişim
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|| 0,0214
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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7,9484
En Düşük
7,9032
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En Yüksek
|Değişim
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|| 3,75
|Açılış
|: 416,11
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.446.476
|% 10,00
|
|DAGI
|7,37
|4.392.068
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.610.320
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.737.756
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|KUTPO
|37,30
|117.676.636
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.011.373
|% -5,63
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,72
|1.789.722.179
|% 2,90
|
|THYAO
|11,82
|1.030.981.165
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,33
|1.028.423.879
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,22
|971.606.689
|% 2,43
|
|ODAS
|2,78
|750.577.949
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,33
|1.028.423.879
|% -1,68
|
|ODAS
|2,78
|750.577.949
|% 2,96
|
|ISFIN
|4,22
|971.606.689
|% 2,43
|
|KRDMD
|3,11
|707.255.137
|% -0,32
|
|ZOREN
|2,67
|480.677.898
|% 5,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6917
|8,7353
|% -0,09
|
|Frank
|7,3643
|7,4087
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|13,67
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.696
|2.718
|20,50
|
|Tam
|2.777
|2.789
|21,00
|
|Yarım
|1.348
|1.364
|10,30
|
|Çeyrek
|676
|683
|5,20
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|4,96
|4,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|43,84
|43,84
|-0,44
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