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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.07.2020 16:20
GÜNCEL HABERLER


Şirketimizin 23.07.2020 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı ile
Aksaray Göz Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi ruhsatının %100 bağlı ortaklığımız olan Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından KDV Hariç 5.000.000 TL'ye satın alınmasına, söz konusu alıma ilişkin ödeme bedelinin 1.000.000 TL'sinin peşin olarak, kalan tutarının tamamının ise ruhsat devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılmasına, Tıp merkezi ruhsatı alımı ve kurulumu için gerekli olan finansmanın hakim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına,  oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861396


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.010,20 56.446.476 % 10,00  
DAGI 7,37 4.392.068 % 10,00  
ALKA 13,09 19.610.320 % 10,00  
KONYA 376,20 63.737.756 % 10,00  
PKENT 592,90 1.648.262 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6917 8,7353 % -0,09  
Frank 7,3643 7,4087 % 0,34  
Riyal 1,8205 1,8297 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 13,67  
Altın Gr. 414 414 1,55  
Cumhuriyet 2.696 2.718 20,50  
Tam 2.777 2.789 21,00  
Yarım 1.348 1.364 10,30  
Çeyrek 676 683 5,20  
Gümüş.Ons 22,65 22,68 -0,34  
Gümüş Gr. 4,96 4,97 -0,10  
B. Petrol 43,84 43,84 -0,44  
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