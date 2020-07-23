***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin 23.07.2020 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu kararı ileAksaray Göz Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye ait İstanbul İli, Fatih İlçesi, Aksaray Mahallesi, 852 Ada ve 32 Parselde kayıtlı bulunan 231 m2 tapu alanına sahip 8 katlı binada hizmet veren Özel Global Dr. Göz Tıp Merkezi ruhsatının %100 bağlı ortaklığımız olan Seren Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından KDV Hariç 5.000.000 TL'ye satın alınmasına, söz konusu alıma ilişkin ödeme bedelinin 1.000.000 TL'sinin peşin olarak, kalan tutarının tamamının ise ruhsat devir işlemlerinin tamamlanmasını takiben yapılmasına, Tıp merkezi ruhsatı alımı ve kurulumu için gerekli olan finansmanın hakim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861396BIST