***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde 15.04.2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki hususu oy birliği ile karar altına almışlardır.- Tarım, Hayvancılık ve Turizm faaliyetlerinde bulunmak amacıyla çalışmalara başlanmasına,- Bu kapsamda yatırımlar yapılmasına, gayrimenkuller satın alınmasına,- Yine bu kapsamda gerekli araç gereç ve ekipman tedarikine,- Tarım, Hayvancılık ve Turizm faaliyetlerinde bulunmak amacıyla iştirak olarak edinilmesine,- Bu çerçevede Şirket'in söz konusu faaliyet yatırımları için gerekli olan finansmanın hâkim ortak Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından sağlanmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Pay Sahiplerine duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928608BIST