***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2021 15:51
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.04.2021 tarih ve 2021/04 sayılı yönetim kurulu kararı ile
- Şirketimizin %100 bağlı ortağı olan Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'nin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 19.500.000 TL nakden artışla 20.000.000 TL'ye artırılmasına,
- Artırılması planlanan 19.500.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının Şirketimizin daha önce Armed Sağlık Hizmetleri ve Medikal Sanayi Ticaret A.Ş.'ye aktarmış olduğu fonlardan oluşan alacak karşılığında mahsuben kullanılmasına,
- Bu kapsamda sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması için gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak ilgili kurumlara başvuru yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Sermaye artırımında şirketten olan alacaklarımız mahsuben kullanılacağı için, Şirketimizden ayrıca bir nakit çıkışı yaşanmayacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929146
BIST
17:061.383
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -25,13
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.408
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1.416
En Düşük
1.380
17:068,0907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
8,0317
17:069,7345
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|Açılış
|: 460,50
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464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:06
|FENER
|31,90
|24.486.600
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.540.704
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.661.503
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|28.145.576
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|18.131.836
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.751.285
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.768.784
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.215.744
|% -9,99
|
|EREGL
|18,11
|1.362.646.321
|% -1,25
|
|PETKM
|6,60
|1.217.126.544
|% 4,27
|
|GARAN
|7,07
|977.901.200
|% -2,88
|
|QUAGR
|26,22
|816.241.255
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|636.207.608
|% -2,15
|
|PETKM
|6,60
|1.217.126.544
|% 4,27
|
|EKGYO
|1,87
|343.051.517
|% -1,06
|
|ODAS
|3,06
|444.524.825
|% -8,66
|
|GARAN
|7,07
|977.901.200
|% -2,88
|
|MAKTK
|3,22
|418.894.282
|% -9,30
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0851
|8,0907
|% 0,41
|
|Euro
|9,7253
|9,7345
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,2343
|11,2907
|% 1,01
|
|Frank
|8,7857
|8,8387
|% 0,71
|
|Riyal
|2,1467
|2,1574
|% 0,22
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
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|B. Petrol
|67,12
|67,12
|0,35
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