***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
02.10.2020 17:50
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2020 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 3.10-3,11 TL fiyat aralığından 17.268 (Onyedinikiyüzaltmışsekiz) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.10.2020 tarihi itibariyle %51,58 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/10/2020 17.268 -17.268 15.492.446 15.475.178 % 51,64 % 51,64 % 51,58 % 51,58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878071
BIST
17:531.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,09
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
17:537,7674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
17:539,1016
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
17:53475,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,41
|Açılış
|: 475,92
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler17:53
|DYOBY
|9,02
|142.174.023
|% 10,00
|
|MERKO
|14,52
|166.572.145
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.510.841
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.936.824
|% 10,00
|
|ALCAR
|143,00
|62.635.449
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|816.602
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|ACSEL
|17,49
|46.675.238
|% -9,98
|
|THYAO
|10,64
|2.428.306.698
|% 0,95
|
|SISE
|7,03
|2.419.415.255
|% 1,74
|
|GARAN
|7,15
|1.546.136.486
|% 0,42
|
|ASELS
|18,45
|1.245.622.676
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,44
|852.527.514
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,63
|564.123.466
|% 3,82
|
|SISE
|7,03
|2.419.415.255
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,44
|852.527.514
|% 0,88
|
|THYAO
|10,64
|2.428.306.698
|% 0,95
|
|GARAN
|7,15
|1.546.136.486
|% 0,42
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7584
|7,7674
|% 0,28
|
|Euro
|9,0902
|9,1016
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,0139
|10,0641
|% 0,68
|
|Frank
|8,4014
|8,4520
|% 0,09
|
|Riyal
|2,0643
|2,0746
|% 0,31
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|0,20
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.129
|3.208
|3,37
|
|Yarım
|1.512
|1.552
|1,63
|
|Çeyrek
|758
|776
|0,81
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|0,07
|
|B. Petrol
|39,55
|39,55
|-1,38
|
Seans Raporu
17:53
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17:57CMBTN
Yüzde 9.96 oranında artışla 151.30 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 961 adet işlem
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17:54SONME
Yüzde 6.85 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 684 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, ASELS
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 1 artarak (% 0.20 ) 1, 049
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17:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, KAPLM, BMELK, CMBTN, KERVN, SAYAS, PRKAB, VANGD, MERKO, NIBAS