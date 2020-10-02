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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

02.10.2020 17:50
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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 02.10.2020 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  payları ile ilgili olarak 3.10-3,11 TL fiyat aralığından 17.268 (Onyedinikiyüzaltmışsekiz) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 02.10.2020 tarihi itibariyle %51,58 oranına gerilemiştir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
02/10/2020 17.268 -17.268 15.492.446 15.475.178 % 51,64 % 51,64 % 51,58 % 51,58




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878071


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DYOBY 9,02 142.174.023 % 10,00  
MERKO 14,52 166.572.145 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.510.841 % 10,00  
YAPRK 70,95 6.936.824 % 10,00  
ALCAR 143,00 62.635.449 % 10,00  
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17:53 Alış Satış %  
Dolar 7,7584 7,7674 % 0,28  
Euro 9,0902 9,1016 % 0,04  
Sterlin 10,0139 10,0641 % 0,68  
Frank 8,4014 8,4520 % 0,09  
Riyal 2,0643 2,0746 % 0,31  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 0,20  
Altın Gr. 476 476 1,16  
Cumhuriyet 3.143 3.190 0,00  
Tam 3.129 3.208 3,37  
Yarım 1.512 1.552 1,63  
Çeyrek 758 776 0,81  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,26  
Gümüş Gr. 5,99 5,99 0,07  
B. Petrol 39,55 39,55 -1,38  
Seans Raporu 17:53
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