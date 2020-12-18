***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2020 14:58
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 18.12.2020 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,65 TL fiyat aralığından 100.000 (Yüzbin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 18.12.2020 tarihi itibariyle %50,70 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/12/2020 0
16:151.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
16:157,6684
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0343
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6520
16:159,4034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0544
|Açılış
|: 9,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3838
16:15464,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,80
|Açılış
|: 464,97
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:15
|BRYAT
|460,50
|52.339.720
|% 9,98
|
|ALCAR
|281,10
|36.678.972
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.459.509
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|87.650.338
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|6.312.371
|% 9,96
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|KARTN
|3.014,90
|500.547.258
|% -9,75
|
|BASCM
|11,07
|49.625
|% -7,75
|
|THYAO
|13,03
|1.908.144.355
|% 0,15
|
|PGSUS
|74,70
|1.209.148.524
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,20
|1.132.372.286
|% 2,80
|
|GARAN
|9,82
|938.229.304
|% 0,51
|
|TSKB
|1,78
|887.248.083
|% 5,95
|
|EKGYO
|2,20
|1.132.372.286
|% 2,80
|
|TSKB
|1,78
|887.248.083
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,43
|453.276.950
|% 6,11
|
|ODAS
|4,00
|632.552.655
|% 1,78
|
|GSDHO
|2,44
|385.557.579
|% 3,83
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6648
|7,6684
|% -0,45
|
|Euro
|9,3970
|9,4034
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,3313
|10,3831
|% -0,79
|
|Frank
|8,6362
|8,6882
|% -0,39
|
|Riyal
|2,0384
|2,0486
|% -0,43
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|1,82
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.066
|3.143
|-34,83
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|-16,85
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,43
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|-0,13
|