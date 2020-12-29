***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.12.2020 13:07
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 29.12.2020 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,39-5,48 TL fiyat aralığından 23.000 (Yirmiüçbin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 29.12.2020 tarihi itibariyle %50,62 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/12/2020 0 23.000 -23.000 15.210.000 15.187.000 % 50,7 % 50,7 % 50,62 % 50,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895393
BIST
14:321.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:327,3767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0615
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:329,0315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0631
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:32445,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,90
|Açılış
|: 445,95
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:32
|ARZUM
|24,86
|22.583.968
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.847.308
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|60.998.874
|% 9,99
|
|CLEBI
|159,60
|120.350.621
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,85
|1.647.764.949
|% 3,48
|
|THYAO
|12,93
|1.198.045.011
|% 2,46
|
|KARTN
|100,90
|733.132.956
|% -2,42
|
|SASA
|20,76
|702.598.796
|% 6,57
|
|GARAN
|9,90
|667.271.240
|% 0,20
|
|KARSN
|3,26
|654.538.098
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,48
|425.505.527
|% 1,22
|
|SKBNK
|1,54
|220.241.048
|% -1,91
|
|ODAS
|3,88
|495.575.353
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,14
|266.567.770
|% -0,93
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3699
|7,3767
|% -0,83
|
|Euro
|9,0213
|9,0315
|% -0,69
|
|Sterlin
|9,9431
|9,9929
|% -0,23
|
|Frank
|8,2876
|8,3376
|% -0,49
|
|Riyal
|1,9618
|1,9717
|% -0,71
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|5,24
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-2,06
|
|Cumhuriyet
|2.955
|3.000
|-32,00
|
|Tam
|2.938
|3.012
|-37,06
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|-17,93
|
|Çeyrek
|712
|729
|-8,96
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:44SASA
Yüzde 6.57 oranında artışla 20.76 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 025, 178 adet işlem
-
14:43CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 263.70 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 807 adet işlem
-
14:41AVHOL
Yüzde 4.70 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 544 adet işlem
-
14:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, TSKB, TKFEN
-
14:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BERA, CASA, CLEBI, SNKRN, VKING, ARZUM, SILVR, ORMA, KRONT, CMBTN