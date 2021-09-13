***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2021 18:05
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
ALSANCAK SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 13.09.2021 tarihinde AVRUPA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ payları ile ilgili olarak 5,55 TL-5,61TL fiyat aralığından 125.000 (Yüzyirmibeşbin) adet satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 13.09.2021 tarihi itibariyle %46,45 oranına gerilemiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
13/09/2021 0 125.000 -125.000 14.060.000 13.935.000 % 46,87 % 46,87 % 46,45 % 46,45
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963538
BIST
17:561.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:568,4366
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:569,9679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0441
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:56487,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,88
|Açılış
|: 486,99
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YESIL
|2,42
|143.896.888
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.504.127
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.944.787
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.497.009
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.379.400
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|10.887.691
|% -7,92
|
|DOGUB
|6,50
|18.819.861
|% -7,41
|
|EUHOL
|2,76
|54.426.017
|% -7,07
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,47
|611.306.939
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|575.389.918
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|135.092.698
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.980.402
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4341
|8,4366
|% -0,23
|
|Euro
|9,9609
|9,9679
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,6447
|11,7031
|% -0,19
|
|Frank
|9,1228
|9,1777
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2425
|2,2538
|% -0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN