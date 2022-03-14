***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.03.2022 16:58
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşme Tadili SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.12.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 30.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 37.250.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBYTS00025 394.950
B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 29.605.050 7.250.000 24,48906 B Grubu, AVHOL, TREBYTS00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 30.000.000 7.250.000,000 24,16666
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Ramazan Burak TELLİ
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 08.03.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 14.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 03.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 20.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, esas sözleşme değişiklikleri yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Avhol Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010345
BIST