***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.07.2020 16:31
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
BEHA SİGORTA ACENTELİĞİ HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SİGORTA 1000000 350000 TRY 35 İştirak
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861400
BIST
17:46119.042
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 961,61
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
17:466,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
17:467,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9509
En Düşük
7,9032
17:46415,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,14
|Açılış
|: 415,50
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
416,18
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.010,20
|56.492.711
|% 10,00
|
|ALKA
|13,09
|19.610.320
|% 10,00
|
|KONYA
|376,20
|63.737.756
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.648.262
|% 10,00
|
|EGGUB
|101,30
|15.028.268
|% 9,99
|
|KUTPO
|37,30
|117.753.623
|% -9,99
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|ARMDA
|25,50
|21.079.150
|% -5,63
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|MEGAP
|4,15
|1.476.058
|% -5,03
|
|ASELS
|34,72
|1.802.998.510
|% 2,90
|
|THYAO
|11,83
|1.032.297.153
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|EKGYO
|2,33
|1.030.725.570
|% -1,68
|
|ODAS
|2,78
|763.107.492
|% 2,96
|
|KRDMD
|3,12
|720.761.568
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,21
|973.117.736
|% 2,18
|
|ZOREN
|2,66
|486.791.615
|% 5,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6936
|8,7372
|% -0,07
|
|Frank
|7,3648
|7,4092
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8206
|1,8298
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|14,04
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,58
|
|Cumhuriyet
|2.703
|2.725
|27,30
|
|Tam
|2.784
|2.796
|28,00
|
|Yarım
|1.351
|1.368
|13,70
|
|Çeyrek
|678
|685
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,98
|4,99
|-0,08
|
|B. Petrol
|43,99
|43,99
|-0,29
|
Seans Raporu
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17:58XU100
Endeks 119, 010 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 18, 537.00 milyon TL de
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17:53
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17:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 841, 4 artarak (% 0.77 ) 109, 488