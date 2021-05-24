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***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2021 15:15



***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937462


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 42,90 113.647.312 % 10,00  
SONME 42,50 14.499.896 % 9,99  
MERKO 6,83 18.442.937 % 9,98  
TDGYO 7,17 12.104.201 % 9,97  
SEYKM 24,94 27.616.176 % 9,96  
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16:34 Alış Satış %  
Dolar 8,3911 8,3928 % -0,27  
Euro 10,2572 10,2617 % 0,02  
Sterlin 11,8484 11,9079 % -0,20  
Frank 9,3273 9,3835 % -0,09  
Riyal 2,2330 2,2442 % -0,19  
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16:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.881 -0,64  
Altın Gr. 507 508 -1,56  
Cumhuriyet 3.354 3.404 13,00  
Tam 3.335 3.419 10,91  
Yarım 1.612 1.654 5,28  
Çeyrek 809 827 2,64  
Gümüş.Ons 27,70 27,73 0,15  
Gümüş Gr. 7,47 7,48 0,02  
B. Petrol 67,34 67,34 0,99  
Seans Raporu 16:34
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