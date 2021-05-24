***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.05.2021 15:15
***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AVRUPA GLOBAL TELEKOMİNİKASYON İLETİŞİM A.Ş. TELEKOMÜNİKASYON 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ARMED SAĞLIK HİZMETLERİ VE MEDİKAL SANAYİ TİCARET A.Ş. SAĞLIK 500000 500000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
SEREN SAĞLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ SAĞLIK 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937462
BIST
16:341.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:348,3928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0226
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:3410,2617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0024
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:34507,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,46
|Açılış
|: 507,61
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TRILC
|42,90
|113.647.312
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.499.896
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.442.937
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|12.104.201
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.616.176
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.988.290
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.366.691
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,26
|34.113.743
|% -8,77
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|649.019.171
|% 1,72
|
|FENER
|33,68
|619.136.233
|% 7,19
|
|KOZAL
|128,40
|566.543.533
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,05
|529.547.535
|% 0,25
|
|GARAN
|8,06
|870.415.227
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.477.364
|% 1,46
|
|KARSN
|4,90
|453.470.625
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,16
|198.415.657
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|148.299.586
|% 0,51
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3911
|8,3928
|% -0,27
|
|Euro
|10,2572
|10,2617
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,8484
|11,9079
|% -0,20
|
|Frank
|9,3273
|9,3835
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2330
|2,2442
|% -0,19
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-0,64
|
|Altın Gr.
|507
|508
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.404
|13,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|10,91
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,28
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|67,34
|67,34
|0,99
|
Seans Raporu
16:34
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-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, PETKM
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 23 kaybederek (% -0.18 ) 1, 254
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, SONME, TRILC, TDGYO, SEYKM, MERKO
-
16:48
EUKYO, SEYKM, TLMAN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:48
DOGUB, FRIGO, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında