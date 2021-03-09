***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***AVHOL*** AVRUPA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziMERKEZ MAHALLESİ AYŞIL SOKAK NO.60 ARNAVUTKÖY / İSTANBULYeni Şirket MerkeziLEVENT MAHALLESİ GAZETECİLER SİT. A21/4 BLOK APT. NO.47/3 BEŞİKTAŞ/İSTANBULDeğişiklik Tarihi01/04/2021AçıklamalarYönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak şirket merkezimizin 01/04/2021 tarihin de Levent Mah. Ülgen Sok. 4.Gazete Sit. A21/4 Blok Apt. N47/3 Beşiktaş / İSTANBUL adresine taşınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yeni adresimizin Tescil ve İlanı ile ilgili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyrulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916615BIST