***AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.05.2023 18:26
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E payları 04/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/06/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146474
BIST
17:584.486
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -20,27
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:5819,4796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:5821,5462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1376
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5630
En Düşük
21,3838
17:581.267,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.267,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.269,08
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:58
|INTEM
|77,00
|10.529.473
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|60.643.919
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|26.490.187
|% 9,95
|
|IHAAS
|169,50
|26.206.939
|% 9,71
|
|ICBCT
|6,92
|75.198.974
|% 8,12
|
|CRDFA
|3,42
|25.732.693
|% -10,00
|
|CVKMD
|153,90
|1.168.750.666
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|88.824.171
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|69.304.940
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|47.571.476
|% -10,00
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|THYAO
|129,20
|4.895.219.998
|% 2,30
|
|EREGL
|31,30
|2.646.538.104
|% -2,92
|
|TUPRS
|69,00
|2.518.874.667
|% 5,59
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|EKGYO
|5,53
|884.355.934
|% -3,83
|
|KOZAL
|16,36
|2.412.560.697
|% -8,14
|
|YKBNK
|9,40
|1.097.353.203
|% 0,53
|
|EUPWR
|78,45
|8.463.868.671
|% -0,63
|
|ISCTR
|10,60
|1.043.605.990
|% -1,03
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4733
|19,4796
|% 0,09
|
|Euro
|21,5259
|21,5462
|% 0,64
|
|Sterlin
|24,3717
|24,4940
|% 0,75
|
|Frank
|21,8769
|22,0087
|% 0,83
|
|Riyal
|5,1770
|5,2030
|% 0,07
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|7,36
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|6,12
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.479
|4.577
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.246
|2.296
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,39
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,89
|15,91
|0,03
|
|B. Petrol
|72,44
|72,44
|-2,88
|
Seans Raporu
17:58
daha fazla
-
17:59AZTEK
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 19.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 748 adet işlem
-
17:58AGYO
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 3.59 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 509 adet işlem
-
17:57ITTFH
Yüzde -9.03 oranında düşüşle 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 265, 382 adet işlem
-
17:56BSOKE
Yüzde -5.45 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 201 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 52 altında . İşlem hacmi 43, 654.00 milyon TL de