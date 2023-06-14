***AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.06.2023 18:34
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E payı 15/06/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/07/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 06/02/2023 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar tüm paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158780
BIST
18:055.361
En Düşük
|Değişim
|: -1,26%
|| -68,28
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.322
En Yüksek
5.491
18:0523,5797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0516
|Açılış
|: 23,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6600
|
23,6871
En Düşük
23,4944
18:0525,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0630
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,6161
En Düşük
25,2311
18:051.473,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.473,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.486,28
En Düşük
1.469,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|17,05
|183.816.465
|% 10,00
|
|ONCSM
|89,65
|278.435.914
|% 10,00
|
|SNPAM
|14,74
|1.330.711
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.035,10
|1.400.878
|% 10,00
|
|IDEAS
|31,68
|28.357.607
|% 10,00
|
|FENER
|62,10
|889.125.717
|% -10,00
|
|BURCE
|175,60
|73.223.509
|% -9,99
|
|PENTA
|22,60
|917.901.093
|% -9,96
|
|MERCN
|28,40
|27.013.724
|% -7,19
|
|MMCAS
|4,43
|263.548
|% -7,13
|
|THYAO
|182,90
|12.582.934.035
|% 2,87
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|SASA
|54,95
|5.041.703.017
|% -2,48
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|YKBNK
|12,09
|5.111.587.069
|% 2,89
|
|ISCTR
|13,24
|4.251.633.629
|% 2,00
|
|AKBNK
|18,37
|5.125.308.820
|% 1,89
|
|EKGYO
|7,10
|1.848.055.177
|% -4,18
|
|SKBNK
|2,56
|467.686.611
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,5622
|23,5858
|% -0,19
|
|Euro
|25,4946
|25,5567
|% 0,31
|
|Sterlin
|29,6825
|29,8313
|% -0,11
|
|Frank
|26,0113
|26,1680
|% 0,01
|
|Riyal
|6,2639
|6,2953
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.474
|1.475
|-2,09
|
|Cumhuriyet
|9.992
|10.002
|-69,00
|
|Tam
|9.793
|10.055
|-71,63
|
|Yarım
|4.757
|4.853
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.378
|2.426
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|18,11
|18,14
|0,13
|
|B. Petrol
|73,28
|73,28
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TTKOM
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 912, 920 adet işlem
-
17:57RYSAS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 48.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 072, 469 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 42.76 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 137 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 80, 936.00 milyon TL de
-
17:55EKGYO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 231, 560, 961 adet işlem