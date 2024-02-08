***AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.02.2024 18:17
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında AVHOL.E payları 09/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 08/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248224
BIST
'
18:058.950
En Düşük
|Değişim
|: 1,21%
|| 106,78
|Açılış
|: 8.862
|
|Önceki Kapanış
|: 8.843
|
8.862
En Yüksek
8.990
18:0530,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0258
|Açılış
|: 30,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7000
|
30,6141
En Düşük
30,4776
18:0533,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0461
|Açılış
|: 32,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0500
|
33,1144
En Düşük
32,9095
18:051.998,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,15
|Açılış
|: 1.998,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.001,57
|
2.005,21
En Düşük
1.987,37
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|51,70
|5.918.726
|% 10,00
|
|MMCAS
|12,65
|2.553.948
|% 10,00
|
|AYCES
|1.199,00
|68.553.209
|% 10,00
|
|ARZUM
|42,92
|136.406.708
|% 9,99
|
|KLNMA
|35,02
|11.092.748
|% 9,99
|
|ANSGR
|68,05
|614.694.554
|% -9,99
|
|KRGYO
|31,84
|164.345.492
|% -9,95
|
|CELHA
|30,04
|77.483.316
|% -7,46
|
|SNPAM
|105,30
|7.016.412
|% -7,39
|
|OBASE
|49,18
|128.440.482
|% -7,38
|
|THYAO
|286,75
|14.742.125.593
|% 0,26
|
|EREGL
|45,48
|6.332.035.219
|% 1,02
|
|TUPRS
|157,80
|6.229.036.392
|% 2,27
|
|REEDR
|43,22
|6.204.612.756
|% 3,69
|
|GUBRF
|158,00
|4.841.252.211
|% 9,95
|
|TSPOR
|1,70
|374.471.064
|% 3,03
|
|QUAGR
|4,16
|751.019.299
|% 4,26
|
|EKGYO
|10,32
|1.817.894.121
|% 0,19
|
|AKFGY
|2,31
|394.821.885
|% 3,12
|
|ADESE
|2,74
|447.414.023
|% -4,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6034
|30,6095
|% 0,09
|
|Euro
|33,0104
|33,0243
|% 0,14
|
|Sterlin
|38,4659
|38,6588
|% -0,11
|
|Frank
|34,8560
|35,0660
|% -0,01
|
|Riyal
|8,1415
|8,1823
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,49
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|887,56
|889,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|889,08
|895,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,74
|80,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,57
|2.030,88
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 76 artarak (% 1.07 ) 7, 850
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ETYAT, AVHOL, FADE, INGRM, ARZUM, VANGD, AYCES, ELITE, BRSAN
-
17:59
PSDTC, DGATE, MANAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DMRGD, ULAS, BAKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57YGGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 45.82 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 871 adet işlem