***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:01
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882719
BIST
12:471.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,25
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:477,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0199
|Açılış
|: 7,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:479,2990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:47483,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,55
|Açılış
|: 483,79
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:47
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|TDGYO
|9,92
|8.374.058
|% 9,98
|
|ESEN
|19,99
|126.675.073
|% 9,96
|
|KONTR
|9,17
|12.765
|% 9,95
|
|CEOEM
|7,98
|23.705.253
|% -9,93
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|SEYKM
|13,90
|11.037.140
|% -3,20
|
|DNISI
|12,22
|7.956.825
|% -2,71
|
|LIDFA
|3,62
|8.879.432
|% -2,69
|
|ESEN
|19,99
|126.675.073
|% 9,96
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|TURSG
|6,17
|87.183.569
|% 0,49
|
|PEKGY
|2,99
|86.064.589
|% -1,32
|
|OYAKC
|8,57
|71.352.594
|% 0,47
|
|TURSG
|6,17
|87.183.569
|% 0,49
|
|AKYHO
|8,42
|94.572.798
|% -3,44
|
|OYAKC
|8,57
|71.352.594
|% 0,47
|
|ESEN
|19,99
|126.675.073
|% 9,96
|
|SOKM
|12,90
|40.767.370
|% 0,31
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8406
|7,8460
|% -0,25
|
|Euro
|9,2928
|9,2990
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,2105
|10,2617
|% 0,58
|
|Frank
|8,6390
|8,6910
|% 0,06
|
|Riyal
|2,0862
|2,0966
|% -0,20
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|12,60
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|6,09
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,58
|