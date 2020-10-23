***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.10.2020 11:33
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883231
BIST
14:061.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,32
|Açılış
|: 1.200
|
|Önceki Kapanış
|: 1.198
|
1.205
En Düşük
1.191
14:067,9655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0277
|Açılış
|: 7,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9771
En Düşük
7,9310
14:069,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0455
|Açılış
|: 9,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3550
|
9,4511
En Düşük
9,3571
14:06489,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,16
|Açılış
|: 489,15
|
|Önceki Kapanış
|: 485,99
|
490,33
En Düşük
485,53
BIST En Aktif Hisseler14:04
|SANFM
|12,10
|9.477.189
|% 10,00
|
|KONYA
|832,40
|147.553.939
|% 9,99
|
|KARTN
|1.238,20
|7.314.047
|% 9,99
|
|EMKEL
|4,63
|34.904.988
|% 9,98
|
|CASA
|36,24
|719.328
|% 9,95
|
|DAGHL
|19,80
|4.206.345
|% -10,00
|
|BMELK
|11,70
|877.689
|% -10,00
|
|BALAT
|7,57
|1.136.378
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,90
|6.890.801
|% -9,98
|
|VANGD
|8,03
|2.311.154
|% -9,98
|
|TSKB
|1,72
|790.192.818
|% -0,58
|
|SISE
|6,86
|754.698.623
|% 0,29
|
|GARAN
|7,05
|697.074.126
|% -0,70
|
|KRDMD
|3,49
|502.808.743
|% -1,97
|
|KATMR
|3,67
|409.729.147
|% -7,56
|
|TSKB
|1,72
|790.192.818
|% -0,58
|
|EKGYO
|1,86
|323.142.863
|% -2,11
|
|KRDMD
|3,49
|502.808.743
|% -1,97
|
|SKBNK
|1,91
|271.451.805
|% -4,02
|
|IHLAS
|1,29
|157.432.136
|% 4,03
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9628
|7,9669
|% 0,37
|
|Euro
|9,4331
|9,4378
|% 0,49
|
|Sterlin
|10,3834
|10,4355
|% 0,27
|
|Frank
|8,7719
|8,8247
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1175
|2,1282
|% 0,34
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|6,03
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.283
|27,00
|
|Tam
|3.217
|3.297
|33,01
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|15,97
|
|Çeyrek
|780
|797
|7,99
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,03
|
|B. Petrol
|42,67
|42,67
|0,21
|
Seans Raporu
14:04
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14:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 72 kaybederek (% -0.36 ) 1, 312
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BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, SANFM, KONYA
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14:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, SISE, TRKCM