***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.10.2020 12:03
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884620
BIST
12:101.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -16,25
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.133
12:108,2763
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0915
|Açılış
|: 8,2690
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,2763
En Düşük
8,1715
12:109,7291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0702
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7291
En Düşük
9,6415
12:10505,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,08
|Açılış
|: 505,75
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
505,95
En Düşük
501,19
BIST En Aktif Hisseler12:10
|DYOBY
|12,43
|17.221.490
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.056.064
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.831.982
|% 10,00
|
|KENT
|332,20
|288.017
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|360.238
|% 10,00
|
|ATSYH
|6,75
|364.986
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|84.584
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|189.740
|% -9,98
|
|MMCAS
|5,41
|250.710
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|46.728
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,01
|1.066.843.004
|% 6,91
|
|TSKB
|2,32
|995.258.002
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,80
|561.038.440
|% 5,26
|
|ASELS
|17,62
|532.688.734
|% 1,50
|
|GARAN
|6,82
|433.737.326
|% -1,16
|
|SKBNK
|2,01
|1.066.843.004
|% 6,91
|
|TSKB
|2,32
|995.258.002
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,80
|561.038.440
|% 5,26
|
|YKBNK
|2,15
|186.711.804
|% -0,46
|
|KRDMD
|3,22
|260.900.882
|% -1,83
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2742
|8,2763
|% 1,12
|
|Euro
|9,7240
|9,7291
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,7039
|10,7576
|% 0,61
|
|Frank
|9,0328
|9,0873
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1959
|2,2069
|% 1,00
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-5,19
|
|Altın Gr.
|506
|506
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.319
|3.369
|1,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|24,72
|
|Yarım
|1.609
|1.650
|11,96
|
|Çeyrek
|807
|825
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|-1,20
|
Seans Raporu
12:10
daha fazla
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12:16XU100
Endeks 1, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 7, 809.00 milyon TL de
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12:13AVTUR
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 386, 518 adet işlem
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12:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, MGROS
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12:11XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 73 kaybederek (% -1.42 ) 1, 025
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12:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, CASA, TKURU, YESIL, KARTN, MRSHL, EUYO, SODSN, IZMDC, VANGD