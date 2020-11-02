***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:06
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885313
BIST
12:531.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 23,93
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.137
En Düşük
1.118
12:538,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0405
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
12:539,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1022
|Açılış
|: 9,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
12:53509,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,11
|Açılış
|: 509,40
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler12:53
|KARTN
|1.994,00
|8.538.308
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|419.526
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.263.064
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|1.777.875
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.484.701
|% 9,99
|
|DARDL
|22,32
|672.569
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|425.687
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,16
|232.533
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|83.268
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|66.866
|% -9,97
|
|TSKB
|2,61
|2.105.156.995
|% 2,35
|
|ASELS
|17,79
|781.890.030
|% 6,21
|
|SISE
|6,28
|566.594.809
|% 2,45
|
|KRDMD
|3,27
|547.316.406
|% 5,48
|
|GARAN
|6,68
|542.635.508
|% 1,21
|
|TSKB
|2,61
|2.105.156.995
|% 2,35
|
|KRDMD
|3,27
|547.316.406
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,74
|230.825.328
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,84
|193.188.872
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,19
|199.967.494
|% 1,86
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3831
|8,3861
|% 0,49
|
|Euro
|9,7649
|9,7732
|% 1,06
|
|Sterlin
|10,7936
|10,8478
|% 0,18
|
|Frank
|9,1188
|9,1737
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2323
|2,2435
|% 0,62
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|7,72
|
|Altın Gr.
|510
|510
|5,76
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.361
|3.445
|29,60
|
|Yarım
|1.624
|1.667
|14,33
|
|Çeyrek
|815
|833
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,15
|
|B. Petrol
|37,07
|37,07
|-0,87
|