***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 10:04
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889681
BIST
11:191.330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 15,54
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:197,8768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0105
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:199,3556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0176
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:19462,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,93
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:19
|ALCAR
|233,20
|47.801.828
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|44.861.804
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.408.738
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|20.522.659
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|MRSHL
|355,00
|6.232.995
|% -5,71
|
|DOAS
|28,80
|10.626.166
|% -4,95
|
|GARAN
|9,31
|1.748.673.302
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,13
|1.126.720.705
|% 2,40
|
|YKBNK
|3,04
|1.018.678.580
|% 3,40
|
|THYAO
|11,93
|445.666.007
|% 1,62
|
|GUBRF
|50,25
|427.281.572
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|1.126.720.705
|% 2,40
|
|YKBNK
|3,04
|1.018.678.580
|% 3,40
|
|GARAN
|9,31
|1.748.673.302
|% 2,65
|
|TSKB
|2,53
|207.126.335
|% 6,30
|
|SKBNK
|1,51
|120.063.315
|% 2,03
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8709
|7,8768
|% -0,13
|
|Euro
|9,3462
|9,3556
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4930
|10,5457
|% 0,19
|
|Frank
|8,6092
|8,6611
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0921
|2,1026
|% -0,22
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-8,37
|
|Altın Gr.
|463
|464
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,41
|46,41
|0,37
|