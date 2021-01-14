***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.01.2021 10:27
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902017
BIST
11:461.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.567
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559
|
1.568
En Düşük
1.556
11:467,3889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0139
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,4582
En Düşük
7,3804
11:468,9998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0707
En Düşük
8,9855
11:46438,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,42
|Açılış
|: 438,11
|
|Önceki Kapanış
|: 439,54
|
441,73
En Düşük
435,43
BIST En Aktif Hisseler11:46
|YAPRK
|117,80
|23.609.362
|% 9,99
|
|POLTK
|437,40
|1.149.487
|% 9,98
|
|SODSN
|32,00
|294.464
|% 9,97
|
|YONGA
|34,64
|627.781
|% 9,97
|
|EMNIS
|51,20
|1.044.173
|% 9,97
|
|KUTPO
|55,60
|97.249.530
|% -9,96
|
|FORMT
|5,01
|9.242.388
|% -6,00
|
|DAGI
|8,46
|32.939.241
|% -5,58
|
|SAFKR
|11,58
|116.870.936
|% -5,39
|
|KLMSN
|18,84
|21.965.248
|% -5,28
|
|THYAO
|13,47
|1.028.889.959
|% 1,43
|
|DOHOL
|3,71
|890.509.030
|% -1,85
|
|SISE
|7,86
|537.036.216
|% -1,50
|
|TCELL
|17,32
|479.650.699
|% 0,99
|
|OTKAR
|442,20
|436.251.063
|% 0,96
|
|DOHOL
|3,71
|890.509.030
|% -1,85
|
|SKBNK
|1,64
|341.393.743
|% 2,50
|
|TSKB
|1,90
|320.032.181
|% 0,00
|
|THYAO
|13,47
|1.028.889.959
|% 1,43
|
|SISE
|7,86
|537.036.216
|% -1,50
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3858
|7,3889
|% -0,19
|
|Euro
|8,9916
|8,9998
|% -0,01
|
|Sterlin
|10,0656
|10,1161
|% 0,05
|
|Frank
|8,3015
|8,3515
|% -0,06
|
|Riyal
|1,9639
|1,9738
|% -0,19
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|-4,12
|
|Altın Gr.
|437
|438
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|56,17
|56,17
|0,11
|
Seans Raporu
11:46
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11:57XU100
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11:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, SISE, GUBRF