***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:11
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903807
BIST
11:281.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -13,07
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:287,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
11:289,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0614
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
11:28444,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,48
|Açılış
|: 444,64
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:28
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.253.235
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|45.973.844
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.886.450
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YESIL
|204,40
|12.106.743
|% -4,97
|
|EMNIS
|36,00
|305.784
|% -4,91
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|GARAN
|9,84
|539.091.280
|% -1,80
|
|KARSN
|4,79
|522.303.458
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,49
|388.297.330
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,97
|347.865.326
|% -1,83
|
|SISE
|7,79
|338.719.163
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,49
|388.297.330
|% -0,80
|
|KARSN
|4,79
|522.303.458
|% 5,27
|
|TSKB
|1,96
|185.510.898
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,58
|122.883.281
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,46
|106.989.653
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4147
|7,4169
|% 0,67
|
|Euro
|9,0300
|9,0367
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1366
|10,1874
|% 0,45
|
|Frank
|8,3668
|8,4172
|% 0,89
|
|Riyal
|1,9775
|1,9874
|% 0,98
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-9,70
|
|Altın Gr.
|444
|444
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|-0,83
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, MGROS, SAHOL
-
11:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, KOZAL, DOHOL
-
11:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 28 kaybederek (% -1.04 ) 1, 358
-
11:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AGYO, BTCIM, KAPLM, SAFKR, SEKUR
-
11:43
FRIGO, MMCAS, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında