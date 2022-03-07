***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.03.2022 11:24
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007710
BIST
12:381.978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -12,89
|Açılış
|: 1.983
|
|Önceki Kapanış
|: 1.991
|
1.998
En Düşük
1.976
12:3814,3439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1297
|Açılış
|: 14,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2050
|
14,3957
En Düşük
14,1994
12:3815,6182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0422
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6379
En Düşük
15,4420
12:38920,59
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 21,35
|Açılış
|: 920,59
|
|Önceki Kapanış
|: 899,24
|
925,11
En Düşük
898,30
BIST En Aktif Hisseler12:36
|PETUN
|24,26
|48.366.331
|% 9,97
|
|SELVA
|18,75
|20.251.898
|% 9,91
|
|ULUUN
|8,10
|119.843.066
|% 9,91
|
|EKIZ
|7,13
|690.377
|% 9,86
|
|PNSUT
|21,96
|31.054.462
|% 8,71
|
|AVHOL
|5,37
|8.679.267
|% -9,90
|
|USAK
|1,48
|65.441.853
|% -9,76
|
|EUHOL
|2,93
|10.733.099
|% -9,29
|
|MARTI
|2,07
|10.099.432
|% -8,81
|
|GWIND
|6,70
|37.482.603
|% -7,97
|
|KRDMD
|13,75
|1.632.975.259
|% 1,70
|
|EREGL
|34,46
|1.046.723.473
|% 1,35
|
|GARAN
|11,73
|861.208.729
|% -1,01
|
|THYAO
|24,76
|861.164.796
|% -2,13
|
|KOZAL
|133,50
|723.006.030
|% 3,73
|
|ODAS
|1,35
|212.226.115
|% -7,53
|
|KRDMD
|13,75
|1.632.975.259
|% 1,70
|
|DOHOL
|2,96
|299.895.279
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,04
|192.458.417
|% 0,00
|
|PETKM
|8,11
|596.491.984
|% 1,37
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,3379
|14,3492
|% 0,95
|
|Euro
|15,5837
|15,6205
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,8351
|18,9296
|% 0,31
|
|Frank
|15,4480
|15,5411
|% 0,04
|
|Riyal
|3,8112
|3,8303
|% 0,90
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|1.999
|31,44
|
|Altın Gr.
|920
|920
|20,96
|
|Cumhuriyet
|6.099
|6.191
|133,00
|
|Tam
|6.067
|6.220
|134,35
|
|Yarım
|2.932
|3.009
|64,99
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|32,50
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,25
|
|B. Petrol
|126
|126
|7,43
|