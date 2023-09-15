***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2023 10:14
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195241
BIST
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10:418.052
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -67,03
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
8.012
En Yüksek
8.139
10:4126,9841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0654
|Açılış
|: 26,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9550
|
27,3696
En Düşük
26,8718
10:4128,7981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0805
|Açılış
|: 28,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9500
|
29,0931
En Düşük
28,6370
10:411.662,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.662,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ISBTR
|199.368,10
|1.268.707
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|30.799.623
|% 10,00
|
|GENIL
|74,80
|385.113.118
|% 10,00
|
|ANGEN
|19,14
|34.257.021
|% 10,00
|
|SUMAS
|247,80
|659.148
|% 9,99
|
|ORMA
|112,50
|379.350
|% -10,00
|
|KUVVA
|42,20
|832.986
|% -9,98
|
|KLNMA
|26,50
|1.206.598
|% -9,56
|
|SKTAS
|5,53
|8.222.155
|% -8,90
|
|EBEBK
|75,30
|1.139.455.150
|% -8,45
|
|THYAO
|229,20
|2.353.511.095
|% -3,90
|
|EBEBK
|75,30
|1.139.455.150
|% -8,45
|
|EREGL
|44,28
|1.071.347.495
|% 0,59
|
|SISE
|55,70
|897.023.146
|% -1,59
|
|TUPRS
|141,20
|832.906.261
|% -2,28
|
|SKBNK
|5,58
|298.108.287
|% 2,57
|
|ZOREN
|4,74
|237.689.067
|% -1,46
|
|YKBNK
|16,27
|798.384.620
|% 0,81
|
|HALKB
|16,65
|514.093.562
|% 3,42
|
|EKGYO
|8,44
|264.000.360
|% -1,97
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9805
|26,9845
|% 0,24
|
|Euro
|28,7749
|28,7845
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,4250
|33,5926
|% 0,28
|
|Frank
|29,9942
|30,1749
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1717
|7,2077
|% 0,15
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|6,72
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.664
|8,55
|
|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
|
|Tam
|11.036
|11.138
|5,00
|
|Yarım
|5.535
|5.592
|2,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.796
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,01
|0,39
|
|B. Petrol
|94,21
|94,21
|0,51
|