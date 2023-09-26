***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2023 10:36
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197247
BIST
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13:098.354
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 49,38
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.291
En Yüksek
8.387
13:0927,2549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0491
|Açılış
|: 27,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
13:0928,9100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0673
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
13:091.675,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,05
|Açılış
|: 1.675,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.672,18
BIST En Aktif Hisseler13:07
|GOZDE
|32,12
|124.287.904
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|78.438.529
|% 10,00
|
|MERCN
|50,95
|57.818.598
|% 10,00
|
|ISBTR
|388.511,60
|1.165.535
|% 10,00
|
|VAKKO
|106,80
|66.267.407
|% 9,99
|
|TUCLK
|80,30
|82.224.354
|% -9,98
|
|KNFRT
|22,92
|101.845.244
|% -7,43
|
|KSTUR
|827,40
|123.283
|% -7,29
|
|SNPAM
|48,20
|432.402
|% -7,22
|
|ORMA
|112,00
|84.448
|% -6,59
|
|TUPRS
|171,30
|6.845.223.243
|% 3,19
|
|THYAO
|234,70
|6.485.087.454
|% 0,95
|
|ISCTR
|25,84
|3.629.591.369
|% 2,70
|
|KRDMD
|29,88
|3.056.193.162
|% -1,26
|
|KONTR
|330,90
|2.548.277.696
|% -1,69
|
|ZOREN
|5,37
|1.887.843.602
|% 5,92
|
|KATMR
|2,40
|595.970.177
|% -3,23
|
|SKBNK
|6,39
|1.280.330.153
|% 8,12
|
|ISCTR
|25,84
|3.629.591.369
|% 2,70
|
|EKGYO
|8,13
|1.006.333.473
|% -0,61
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2464
|27,2528
|% 0,17
|
|Euro
|28,8969
|28,9073
|% 0,22
|
|Sterlin
|33,1080
|33,2741
|% -0,06
|
|Frank
|29,7488
|29,9280
|% 0,12
|
|Riyal
|7,2453
|7,2816
|% 0,18
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.676
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|11.350
|11.522
|-25,00
|
|Tam
|11.116
|11.185
|-13,00
|
|Yarım
|5.575
|5.616
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.808
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,17
|20,20
|-0,05
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,82
|