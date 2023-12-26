***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.12.2023 10:03
***AVHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AVHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229175
BIST
'
11:207.306
En Düşük
|Değişim
|: 0,57%
|| 41,10
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.353
11:2029,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1813
|Açılış
|: 29,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1534
11:2032,3632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,3399
|Açılış
|: 32,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
11:201.945,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 19,56
|Açılış
|: 1.945,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SMRTG
|53,80
|58.485.872
|% 9,98
|
|SANEL
|25,26
|95.811
|% 9,92
|
|PRZMA
|35,38
|14.978.518
|% 8,13
|
|HATSN
|45,90
|85.866.599
|% 7,44
|
|IZMDC
|5,38
|54.587.943
|% 7,17
|
|QNBFB
|243,00
|515.160
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|74.843.795
|% -10,00
|
|SANFM
|34,74
|17.418.439
|% -10,00
|
|ISGYO
|17,49
|49.606.652
|% -9,98
|
|AZTEK
|90,75
|19.592.461
|% -9,97
|
|THYAO
|229,30
|2.114.128.278
|% 1,37
|
|TUPRS
|141,80
|1.143.611.193
|% 2,01
|
|AKBNK
|38,14
|741.894.380
|% 0,26
|
|ISCTR
|22,58
|721.700.509
|% -0,18
|
|ASELS
|43,88
|712.889.270
|% -0,68
|
|ISCTR
|22,58
|721.700.509
|% -0,18
|
|YKBNK
|19,93
|632.565.781
|% -0,65
|
|EKGYO
|6,86
|180.326.555
|% -0,72
|
|SKBNK
|5,11
|119.093.091
|% -9,88
|
|ODAS
|7,62
|154.499.291
|% 0,93
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3220
|29,3333
|% 0,62
|
|Euro
|32,3455
|32,3632
|% 1,06
|
|Sterlin
|37,1376
|37,3238
|% 0,57
|
|Frank
|34,1145
|34,3200
|% 0,48
|
|Riyal
|7,7952
|7,8343
|% 0,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|972,25
|975,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.192,89
|1.197,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,10
|79,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.063,47
|2.063,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35FLAP
Yüzde 5.19 oranında artışla 9.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 423, 373 adet işlem
-
11:34AEFES
Yüzde 4.16 oranında artışla 135.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 362, 820 adet işlem
-
11:33FLAP
Yüzde 4.74 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 317, 650 adet işlem
-
11:32XU100
Endeks 7, 319 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 220.00 milyon TL de
-
11:32BEYAZ
Yüzde 4.32 oranında artışla 18.10 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 961 adet işlem