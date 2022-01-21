***AVHOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi









***AVHOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )İlgili Şirketler [AVHOL]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAvrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 30.000.000 TL'den 37.250.000 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 7.250.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 5,98 TL fiyatla 6.350.000 TL nominal değerli kısmı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye ve 900.000 TL nominal değerli kısmı Ramazan Burak TELLİ'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında 26.01.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 21.01.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995661BIST