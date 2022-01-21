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***AVHOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi

21.01.2022 17:36
***AVHOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi


***AVHOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )

İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 30.000.000 TL'den 37.250.000 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 7.250.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 5,98 TL fiyatla 6.350.000 TL nominal değerli kısmı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye ve 900.000 TL nominal değerli kısmı Ramazan Burak TELLİ'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında 26.01.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 21.01.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.  Saygılarımızla 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995661


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