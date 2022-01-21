***AVHOL* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi
21.01.2022 17:36
***AVHOL******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Bildirimi )
İlgili Şirketler [AVHOL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupa Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 30.000.000 TL'den 37.250.000 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 7.250.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 5,98 TL fiyatla 6.350.000 TL nominal değerli kısmı Alsancak Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'ye ve 900.000 TL nominal değerli kısmı Ramazan Burak TELLİ'ye Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında 26.01.2022 tarihinde satılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'ye 21.01.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995661
BIST
17:522.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 1,18
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.014
|
2.021
En Düşük
1.987
17:5213,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0685
|Açılış
|: 13,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3700
|
13,4600
En Düşük
13,3152
17:5215,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1266
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1700
|
15,2706
En Düşük
15,0961
17:52794,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 4,45
|Açılış
|: 794,04
|
|Önceki Kapanış
|: 789,98
|
796,77
En Düşük
787,04
BIST En Aktif Hisseler17:50
|LINK
|33,44
|28.151.008
|% 10,00
|
|SANEL
|9,58
|7.667.813
|% 9,99
|
|EUHOL
|4,52
|34.120.389
|% 9,98
|
|KGYO
|6,86
|26.959.151
|% 9,94
|
|EDATA
|24,16
|32.382.176
|% 9,92
|
|EMNIS
|27,12
|836.773
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,26
|186.624.049
|% -9,93
|
|UZERB
|60,00
|541.193
|% -9,09
|
|KLNMA
|15,26
|339.164
|% -9,06
|
|EKIZ
|7,10
|2.477.252
|% -8,62
|
|THYAO
|27,52
|2.924.967.469
|% -2,06
|
|KRDMD
|12,34
|2.782.120.535
|% -2,45
|
|SISE
|13,93
|1.668.190.966
|% 1,02
|
|GARAN
|11,93
|1.663.021.350
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,08
|1.500.933.851
|% 1,49
|
|YKBNK
|4,08
|1.500.933.851
|% 1,49
|
|KRDMD
|12,34
|2.782.120.535
|% -2,45
|
|EKGYO
|2,43
|538.503.227
|% 1,25
|
|PETKM
|8,90
|1.441.371.201
|% 0,45
|
|TSKB
|1,57
|223.109.586
|% 0,64
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4319
|13,4456
|% 0,52
|
|Euro
|15,2524
|15,2693
|% 0,83
|
|Sterlin
|18,1349
|18,2258
|% 0,16
|
|Frank
|14,6557
|14,7440
|% 1,07
|
|Riyal
|3,5643
|3,5821
|% 0,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|2,87
|
|Altın Gr.
|794
|795
|4,59
|
|Cumhuriyet
|5.267
|5.346
|2,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|0,22
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|0,10
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|0,04
|
|B. Petrol
|87,46
|87,46
|-0,92
|
Seans Raporu
17:50
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17:58BRKSN
Yüzde -5.62 oranında düşüşle 9.41 lira fiyatla işlem gören hissede 181, 653 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.37 ) 1, 800
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, IHEVA, LINK, EDATA, KGYO, TEKTU, ERCB
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17:57
GMTAS, AKYHO, ATATP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
YKSLN, UZERB, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında