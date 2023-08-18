***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
18.08.2023 19:38
***AVHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )
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Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avrupa Yatırım Holding AŞ (AVHOL) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 21.08.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Adı Soyadı MKK Sicil No
Abdulmuttalip ELÇİ 27589089
Anıl KARAER 26193162
Aref GHAFOURI 45358905
Bedri ERDOĞAN 35864303
Eren ÇAYIR 44202038
Furkan KOÇAK 27961647
Hacı Eyyup ÇAM 44770985
İlker İLHAN 40520595
İsmail Hulusi ERTAN 13901065
Onur ÇAYIR 47641127
Onur YILMAZ 44040925
Talha Erdinç ŞAHİN 45422463
Yüksel TIRAŞ 48952804
Karar 2023/49 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187387
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
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|Önceki Kapanış
|: 7.764
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7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,0952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 27,1550
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|Önceki Kapanış
|: 27,1500
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27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0269
|Açılış
|: 29,5000
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|Önceki Kapanış
|: 29,5500
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29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,47
|Açılış
|: 1.645,41
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|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
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1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0869
|27,0952
|% 0,06
|
|Euro
|29,4759
|29,5197
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,4443
|34,6170
|% 0,10
|
|Frank
|30,6156
|30,8000
|% -0,28
|
|Riyal
|7,2059
|7,2421
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|0,50
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.062
|11.145
|17,00
|
|Yarım
|5.548
|5.598
|9,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.799
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|0,05
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
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17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
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17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem