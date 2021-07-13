***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 15:39
***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve varlık alım satım bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BGC PARTNERS MEN.DEĞ.A.Ş. 4.206,99 % 0,00035 % 0,000041 % 0,116667
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 506,2 % 0,000263 % 0,000005 % 0,018716
AK YATIRIM 70.084,23 % 0,000069 % 0,00068 % 9,892159
ÜNLÜ YATIRIM 631,23 % 0,00025 % 0,000006 % 0,024507
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950717
BIST