***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 15:39
***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve varlık alım satım bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM 35.955,05 % 0,000011 % 0,000307 % 29,117109
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950720
BIST
16:521.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,16
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.342
16:528,6127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0225
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:5210,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0657
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:52502,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,67
|Açılış
|: 502,17
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:52
|EDATA
|7,39
|93.064.709
|% 9,97
|
|BANVT
|64,75
|2.510.594
|% 9,84
|
|YAPRK
|33,78
|25.998.432
|% 9,53
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|EDIP
|3,43
|46.069.028
|% 8,54
|
|FADE
|14,16
|16.128.646
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.899.759
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.190.409
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|156.100.802
|% -9,73
|
|SASA
|28,26
|930.353.082
|% 6,80
|
|GARAN
|8,49
|893.356.555
|% -1,74
|
|THYAO
|13,13
|454.877.612
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,09
|412.149.468
|% -1,25
|
|EREGL
|17,83
|344.653.654
|% -1,98
|
|PEKGY
|1,02
|156.100.802
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|286.695.964
|% -0,88
|
|GARAN
|8,49
|893.356.555
|% -1,74
|
|TSKB
|1,22
|70.897.808
|% -0,81
|
|KRDMD
|7,09
|412.149.468
|% -1,25
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6089
|8,6127
|% -0,26
|
|Euro
|10,1818
|10,1870
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,8741
|11,9337
|% -0,67
|
|Frank
|9,3567
|9,4131
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2881
|2,2995
|% -0,32
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|7,76
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,88
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|24,00
|
|Tam
|3.305
|3.388
|21,60
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,45
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,22
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,66
|75,66
|0,50
|