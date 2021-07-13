***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 15:39
***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve varlık alım satım bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK YATIRIM 8.711,32 % 0,000056 % 0,000289 % 5,172782
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950726
BIST
15:561.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -12,02
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
15:568,6254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
15:5610,1887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0640
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
15:56500,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,96
|Açılış
|: 500,69
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,01
BIST En Aktif Hisseler15:56
|EDATA
|7,39
|92.400.193
|% 9,97
|
|EDIP
|3,44
|44.079.608
|% 8,86
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|YAPRK
|33,44
|22.913.174
|% 8,43
|
|IZTAR
|19,21
|4.672.467
|% 7,44
|
|FADE
|14,16
|15.633.372
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.107.369
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|154.872.741
|% -9,73
|
|EUKYO
|6,72
|4.589.290
|% -9,56
|
|GARAN
|8,53
|767.222.668
|% -1,27
|
|SASA
|27,36
|707.498.229
|% 3,40
|
|THYAO
|13,12
|407.215.972
|% -0,91
|
|KRDMD
|7,13
|345.160.985
|% -0,70
|
|EREGL
|17,82
|292.073.267
|% -2,03
|
|PEKGY
|1,02
|154.872.741
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|259.658.177
|% -0,88
|
|GARAN
|8,53
|767.222.668
|% -1,27
|
|TSKB
|1,21
|68.042.302
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,80
|94.464.745
|% -0,55
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6216
|8,6254
|% -0,11
|
|Euro
|10,1809
|10,1887
|% -0,62
|
|Sterlin
|11,8638
|11,9233
|% -0,76
|
|Frank
|9,3311
|9,3873
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2912
|2,3027
|% -0,18
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-3,41
|
|Altın Gr.
|502
|502
|0,50
|
|Cumhuriyet
|3.321
|3.371
|22,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|20,79
|
|Yarım
|1.597
|1.639
|10,06
|
|Çeyrek
|801
|819
|5,03
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,33
|75,33
|0,17
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:12NTHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 576, 899 adet işlem
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16:11DGGYO
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 790 adet işlem
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16:10MARTI
Yüzde -7.39 oranında düşüşle 1.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 968, 597 adet işlem
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 6 kaybederek (% -0.72 ) 1, 192
-
16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EKIZ, FADE, AVHOL, PEKGY