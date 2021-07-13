***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme









***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli onayların alınmasını takiben tadil metni 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış olup, ilgili değişiklikler, 08.07.2021 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil olunmuştur.Esas sözleşmemizin güncel hali ekte yer almaktadır.Kamuoyuna duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No2 08/07/2021 13/07/2021 103698 08/07/2021 13/07/2021 103699 08/07/2021 13/07/2021 1036910 08/07/2021 13/07/2021 1036913 08/07/2021 13/07/2021 1036928 08/07/2021 13/07/2021 1036929 08/07/2021 13/07/2021 1036933 08/07/2021 13/07/2021 1036942 08/07/2021 13/07/2021 10369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950572BIST