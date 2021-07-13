***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme
13.07.2021 11:06
***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2, 8, 9, 10, 13, 28, 29, 33 no'lu maddelerinde yapılması planlanan değişiklikler ile Esas Sözleşme'ye 42 no'lu maddenin eklenmesine ilişkin gerekli onayların alınmasını takiben tadil metni 01.07.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış olup, ilgili değişiklikler, 08.07.2021 tarihinde Ticaret Sicil nezdinde tescil olunmuştur.
Esas sözleşmemizin güncel hali ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 08/07/2021 13/07/2021 10369
8 08/07/2021 13/07/2021 10369
9 08/07/2021 13/07/2021 10369
10 08/07/2021 13/07/2021 10369
13 08/07/2021 13/07/2021 10369
28 08/07/2021 13/07/2021 10369
29 08/07/2021 13/07/2021 10369
33 08/07/2021 13/07/2021 10369
42 08/07/2021 13/07/2021 10369
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950572
BIST