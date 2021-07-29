***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.07.2021 15:44
***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi 01.01.2000
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. Geçerlilik Tarihi
BIST-KYD REPO (BRUT) 10 05/02/2021 01.01.2000
NASDAQ-100 NATIONAL NET TOTAL RETURN ENDEKSİ 90 05/02/2021 01.01.2000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952595
BIST
15:421.387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 26,17
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.389
En Düşük
1.371
15:428,5021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0461
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4837
15:4210,1199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
15:42499,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,28
|Açılış
|: 499,04
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,22
BIST En Aktif Hisseler15:40
|KTSKR
|20,02
|12.214.501
|% 9,94
|
|VKING
|5,91
|4.885.923
|% 9,85
|
|IDGYO
|2,80
|15.678.395
|% 9,80
|
|HURGZ
|1,85
|38.939.591
|% 9,47
|
|KUYAS
|2,78
|56.089.455
|% 9,02
|
|MEGAP
|7,40
|62.966.441
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|62.966.441
|% -9,98
|
|BALAT
|4,51
|172.370
|% -7,58
|
|UMPAS
|1,15
|154.801
|% -7,26
|
|TUREX
|10,35
|69.709.348
|% -4,43
|
|EREGL
|20,04
|941.146.263
|% 6,99
|
|GARAN
|8,25
|767.058.695
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,82
|751.001.023
|% 3,85
|
|THYAO
|12,85
|512.875.980
|% 2,31
|
|SASA
|29,68
|317.375.873
|% 1,99
|
|KRDMD
|7,82
|751.001.023
|% 3,85
|
|GARAN
|8,25
|767.058.695
|% 0,61
|
|YKBNK
|2,28
|183.326.841
|% 0,88
|
|KARSN
|4,16
|281.732.218
|% 2,21
|
|SKBNK
|1,05
|65.799.383
|% 0,96
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4989
|8,5022
|% -0,54
|
|Euro
|10,1080
|10,1217
|% -0,15
|
|Sterlin
|11,8311
|11,8905
|% -0,17
|
|Frank
|9,3266
|9,3828
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2586
|2,2699
|% -0,62
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|17,70
|
|Altın Gr.
|499
|499
|1,88
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|21,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|20,29
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|9,82
|
|Çeyrek
|796
|815
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,11
|
|B. Petrol
|74,27
|74,27
|0,40
|
Seans Raporu
15:40
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-
15:56CEOEM
Yüzde 6.48 oranında artışla 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 886, 678 adet işlem
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15:55EDATA
Yüzde 8.68 oranında artışla 13.52 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 735, 921 adet işlem
-
15:54EDATA
Yüzde 9.00 oranında artışla 13.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 730, 435 adet işlem
-
15:52SEKFK
Yüzde 4.97 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 492, 177 adet işlem
-
15:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, GARAN, HALKB