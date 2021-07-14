***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2021 14:36
***AVISA*** AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021 -30.06.2021 dönemine ait prim üretimi hayat dalı 833.567.843 TL, hayat dışı 27.022.420 TL olmak üzere toplam 860.590.263 TL olarak gerçekleşmiş tir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951092
BIST
16:221.368
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 20,93
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
16:228,5968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0225
|Açılış
|: 8,5780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
16:2210,1589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
16:22504,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,61
|Açılış
|: 504,75
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KRTEK
|8,37
|15.559.601
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|128.933.137
|% 9,98
|
|EUHOL
|3,10
|6.459.897
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.189.458
|% 9,88
|
|AVOD
|4,79
|7.027.709
|% 9,86
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,00
|1.740.761
|% -5,06
|
|SILVR
|6,35
|20.801.403
|% -3,64
|
|SASA
|30,60
|1.658.050.908
|% 7,97
|
|GARAN
|8,45
|867.061.270
|% 0,00
|
|THYAO
|13,13
|452.807.720
|% 0,23
|
|KRDMD
|7,28
|339.674.307
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,32
|284.575.629
|% 2,20
|
|PEKGY
|1,03
|187.507.355
|% 3,00
|
|YKBNK
|2,32
|284.575.629
|% 2,20
|
|GARAN
|8,45
|867.061.270
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|106.024.038
|% 1,12
|
|SASA
|30,60
|1.658.050.908
|% 7,97
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5917
|8,5944
|% -0,29
|
|Euro
|10,1501
|10,1564
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8898
|11,9495
|% 0,16
|
|Frank
|9,3313
|9,3875
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2837
|2,2951
|% -0,33
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|18,74
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,82
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.387
|21,00
|
|Tam
|3.321
|3.405
|22,42
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|10,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,45
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,09
|
|B. Petrol
|76,44
|76,44
|-0,05
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:30XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 55 üstünde . İşlem hacmi 8, 202.00 milyon TL de
-
16:30BLCYT
Yüzde 7.77 oranında artışla 18.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 091, 208 adet işlem
-
16:29EDIP
Yüzde 9.51 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 557, 141 adet işlem
-
16:28DITAS
Yüzde 8.31 oranında artışla 14.34 lira fiyatla işlem gören hissede 903, 507 adet işlem
-
16:27EDIP
Yüzde 9.51 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 492, 902 adet işlem