***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )TürkçeAltı Aylık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar6 AYLIK RAPORhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868800BIST