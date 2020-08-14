***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor
14.08.2020 09:30
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Altı Aylık Rapor )
Türkçe
Altı Aylık Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
altı aylık rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868886
BIST
10:461.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -7,55
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:467,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0315
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3724
En Düşük
7,3269
10:468,7018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0237
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:46461,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 461,26
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:46
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.023.546
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.721.850
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.427.515
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.834.357
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|825.371
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|7.262.176
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,98
|415.148.978
|% 0,00
|
|TUPRS
|79,95
|235.357.212
|% 1,98
|
|THYAO
|11,06
|163.493.309
|% -0,72
|
|TSPOR
|4,40
|140.962.687
|% 5,26
|
|ASELS
|17,45
|132.372.127
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,98
|415.148.978
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,09
|117.669.309
|% 2,96
|
|TSKB
|1,10
|53.185.134
|% -1,79
|
|KARSN
|3,23
|128.259.956
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,09
|69.926.394
|% -0,95
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3686
|7,3724
|% 0,43
|
|Euro
|8,6960
|8,7018
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,5894
|9,6375
|% 0,29
|
|Frank
|8,0542
|8,1028
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% 0,33
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,39
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,61
|26,65
|-0,85
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,12
|