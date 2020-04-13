AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4887
|8,5313
|% 2,08
|Frank
|7,0016
|7,0438
|% 1,38
|Riyal
|1,8017
|1,8107
|% 1,43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|34,34
|Altın Gr.
|376
|376
|12,58
|Cumhuriyet
|2.403
|2.464
|84,10
|Tam
|2.470
|2.535
|90,30
|Yarım
|1.202
|1.234
|42,10
|Çeyrek
|603
|617
|21,30
|Gümüş.Ons
|15,38
|15,42
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,04
|B. Petrol
|32,06
|32,06
|0,58
Seans Raporu
- 17:59ETYAT Yüzde -7.75 oranında düşüşle 1.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 015, 339 adet işlem
- 17:57XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 68 kaybederek (% -0.36 ) 114, 820
- 17:57XU100 Endeks 96, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 478.00 milyon TL de
- 17:57ROYAL Yüzde -6.49 oranında düşüşle 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 392, 071 adet işlem
- 17:56NIBAS Yüzde -9.70 oranında düşüşle 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 523 adet işlem