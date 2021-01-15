***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )TürkçeAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAçıklamalar2020 Aracı Kurum KomisyonlarAracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımlarıİşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Ak Yatırım Mekul Değerler A.Ş 2.374.083,76 % 0,00004 % 0,001086 % 27,0188BGC Partners Menkul Değerler A.Ş 5.539,48 % 0,00035 % 0,00003 % 0,007237Oyak Yatırım Mekul Değerler A.Ş 4.075,89 % 0,00025 % 0,00002 % 0,007455TEB Yatırım menkul Değerler A.Ş 4.454,82 % 0,0003 % 0,000002 % 0,00679Ünlü Menkul Değerler A.Ş 4.222,41 % 0,00025 % 0,000002 % 0,007722Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş 0,08 % 0,00024 % 0 % 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902398BIST