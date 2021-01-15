***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 01:57
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 Aracı Kurum Komisyonlar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Mekul Değerler A.Ş 2.111.670,35 % 0,000162 % 0,001743 % 10,7395
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 8.764,87 % 0,00025 % 0,000007 % 0,028945
BGC Partnrers Menkul Değerler A.Ş 24.502,08 % 0,00035 % 0,00002 % 0,057796
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş 0,04 % 0,000334 % 0 % 0
Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş 11.046,02 % 0,00025 % 0,000009 % 0,036478
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902402
BIST