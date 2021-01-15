***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2021 02:43
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2020 Aracı Kurum Komisyoları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Ak Yatırım Mekul Değerler A.Ş 880.618,37 % 0,000017 % 0,000268 % 15,5216
BGC Partnrers Menkul Değerler A.Ş 1.924,89 % 0,00035 % 0,000001 % 0,001672
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş 3.673,65 % 0,000252 % 0,000001 % 0,002128
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1.673,9 % 0,0003 % 0,000001 % 0,001697
Ünlü Yatırım Menkul Değerler A.Ş 1.459,32 % 0,00025 % 0 % 0,001775
urgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş 215,28 % 0,000225 % 0 % 0,000291
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902463
BIST