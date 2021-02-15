***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.02.2021 13:08
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021- 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
15.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca,
2021 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ve seçilen denetim kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909597
BIST
14:261.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 19,47
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.560
En Düşük
1.547
14:266,9723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0634
|Açılış
|: 6,9800
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|Önceki Kapanış
|: 7,0400
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7,0383
En Düşük
6,9584
14:268,4695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0565
|Açılış
|: 8,4700
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|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,5534
En Düşük
8,4516
14:26408,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,72
|Açılış
|: 408,34
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|Önceki Kapanış
|: 412,06
|
413,09
En Düşük
406,66
BIST En Aktif Hisseler14:24
|VAKFN
|12,32
|12.308.722
|% 10,00
|
|TACTR
|31,68
|2.456.965
|% 10,00
|
|VERTU
|34,10
|11.267.493
|% 10,00
|
|BALAT
|9,90
|2.536.380
|% 10,00
|
|EPLAS
|41,58
|4.353.967
|% 10,00
|
|IDEAS
|27,00
|3.969.621
|% -10,00
|
|TGSAS
|26,14
|135.491.293
|% -9,99
|
|EKIZ
|10,62
|911.270
|% -9,92
|
|DARDL
|31,60
|4.753.698
|% -9,66
|
|PSDTC
|33,50
|11.385.256
|% -8,77
|
|KOZAL
|146,00
|2.036.460.283
|% 1,25
|
|SASA
|37,60
|1.417.051.710
|% 9,24
|
|THYAO
|12,29
|930.405.065
|% 2,42
|
|TCELL
|17,02
|594.689.206
|% 2,10
|
|GARAN
|10,00
|544.769.729
|% 0,81
|
|GSDHO
|2,74
|308.915.736
|% 1,48
|
|EKGYO
|2,53
|243.188.670
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,44
|136.431.586
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|249.507.577
|% 1,39
|
|PETKM
|5,01
|419.733.787
|% 0,60
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9700
|6,9721
|% -0,90
|
|Euro
|8,4656
|8,4702
|% -0,65
|
|Sterlin
|9,6757
|9,7242
|% -0,42
|
|Frank
|7,8059
|7,8529
|% -0,65
|
|Riyal
|1,8543
|1,8636
|% -0,84
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-1,15
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,96
|
|Cumhuriyet
|2.717
|2.758
|-23,00
|
|Tam
|2.706
|2.774
|-20,98
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-10,15
|
|Çeyrek
|656
|671
|-5,08
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,59
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|0,80
|
Seans Raporu
14:24
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14:36AVTUR
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Endeks 1, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 25 üstünde . İşlem hacmi 15, 156.00 milyon TL de
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14:34DGGYO
Yüzde 6.31 oranında artışla 10.78 lira fiyatla işlem gören hissede 664, 162 adet işlem
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14:33SAFKR
Yüzde 4.64 oranında artışla 12.41 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 254, 925 adet işlem
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14:32AKSGY
Yüzde 4.41 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 645, 415 adet işlem