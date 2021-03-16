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***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

16.03.2021 21:51



***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021- 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

16.03.2021 tarihli genel kurul toplantısında, 2021 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin, bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesi karara bağlanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918564


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