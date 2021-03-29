***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021- 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi16.03.2021Tescil Tarihi24.03.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su29.03.2021- 10297Açıklamalar2021 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ilişkin 16.03.2021 tarihli olağan genel kurul kararının tescili yukarıda detayları verilen Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921465BIST