***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.03.2021 15:57
***AVISA*** AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021- 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
16.03.2021
Tescil Tarihi
24.03.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
29.03.2021- 10297
Açıklamalar
2021 yılına ilişkin bağımsız denetim hizmetinin bağımsız denetim kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den temin edilmesine ilişkin 16.03.2021 tarihli olağan genel kurul kararının tescili yukarıda detayları verilen Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921465
BIST
15:441.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 8,97
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
15:448,1906
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1103
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
15:449,5800
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1150
|Açılış
|: 9,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5850
En Düşük
9,4900
15:44454,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,22
|Açılış
|: 454,34
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,52
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler15:44
|TRILC
|50,40
|179.824.191
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.806.653
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.293.274
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|61.477.162
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|YESIL
|120,00
|62.125.169
|% -7,69
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|51.106.819
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,92
|1.343.954.884
|% 5,01
|
|GARAN
|6,91
|1.201.683.658
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,35
|822.989.142
|% 6,06
|
|EKGYO
|2,01
|716.343.125
|% 8,65
|
|PETKM
|5,66
|503.130.662
|% 4,04
|
|EKGYO
|2,01
|716.343.125
|% 8,65
|
|KRDMD
|6,92
|1.343.954.884
|% 5,01
|
|GARAN
|6,91
|1.201.683.658
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,35
|822.989.142
|% 6,06
|
|DOHOL
|3,31
|347.404.138
|% 2,16
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1848
|8,1906
|% 1,37
|
|Euro
|9,5700
|9,5800
|% 1,22
|
|Sterlin
|11,2812
|11,3377
|% 1,54
|
|Frank
|8,6704
|8,7227
|% 1,18
|
|Riyal
|2,1762
|2,1872
|% 1,31
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-8,47
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,22
|
|Cumhuriyet
|2.997
|3.042
|28,00
|
|Tam
|2.982
|3.059
|32,12
|
|Yarım
|1.441
|1.480
|15,54
|
|Çeyrek
|723
|740
|7,77
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|64,72
|64,72
|0,29
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 72 üstünde . İşlem hacmi 12, 697.00 milyon TL de
-
15:58RALYH
Yüzde 6.99 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 572, 663 adet işlem
-
15:57KLGYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 409, 657 adet işlem
-
15:56PETKM
Yüzde 4.04 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 858, 057 adet işlem
-
15:55VKGYO
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 450, 875 adet işlem